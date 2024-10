DEGGENDORF. Am Samstag, 26.10.2024 ereignete sich gegen 13:30 Uhr im Simmlinger Weg ein Zimmerbrand, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache war es zu einem Brand in der ca. 55 qm großen Wohnung im Hochparterre des Mehrparteienanwesens gekommen, infolge dessen ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich entstand. Der 65-jährige Brandleider hatte sich, zum Zeitpunkt der Brandentdeckung durch einen Angehörigen, selbst in der Wohnung befunden und musste schwer verletzt in eine Klinik verbracht werden.

Die Brandbekämpfung war durch ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr geleistet worden. Nach polizeilichem Erstzugriff durch Beamte der Inspektion Deggendorf, wurde die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Klärung der noch unbekannten Brandursache, vom Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing übernommen.

Veröffentlicht am 26.10.2024, 15:50 Uhr