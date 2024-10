SCHWANDORF. LKR.SCHWANDORF. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstag, 09.02.2024, bis Montag, 12.02.2024, eine 150 Kilo schwere Betonfräse von einer Brückenbaustelle auf der Kreisstraße im Bereich Klardorf/ Oberweiherhaus. Die Kriminalpolizei Amberg übernahm damals die Ermittlungen und konnte nun einen Tatverdächtigen ermitteln.

Die zum damaligen Zeitpunkt unbekannten Täter luden von einer Brückenbaustelle in Klardorf eine 150 Kilo schwere Betonfräse in ein Fahrzeug ein. Die Fräse war mit einem Schloss gesichert, welches durch die Täter aufgebrochen wurde. Die Fräse hatte einen Wert im vierstelligen Eurobereich. Zusätzlich hatten es die Diebe noch auf weitere Werkzeuge und Kupferkabel der dortigen Baucontainer abgesehen. Nachdem die Container aufgebrochen wurden, luden sie mehrere Gegenstände, darunter Kabeltrommeln aus Kupfer in das Fluchtfahrzeug.

Im selben Zeitraum wurde in einem neuangelegten Solarpark auf der anderen Brückenseite ebenfalls Kupferkabel gestohlen.

Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte nun ein Tatverdächtiger, der für beide Fälle in Betracht kommt, ermittelt werden. Maßgeblich für die Festnahmen des ortsansässigen, bulgarischen Tatverdächtigen im Alter von 24 Jahren waren mitunter die umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen, welche einen DNA-Spuren-Abgleich ermöglichten.

Gegen den Tatverdächtigen ermittelte die Kriminalpolizei Amberg wegen schweren Bandendiebstahls. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss bei dem Verdächtigen erwirkt. Der Vollzug dessen führte letztendlich zum Auffinden von diversem Diebesgut, welches der Brückenbaustelle zugeordnet werden kann.

Der Tatverdächtige wurde mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Polizei lieferte den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.