REGENSBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Optikerfiliale in Regensburg und entwendete dabei mehrere Brillen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwochmorgen, 23. Oktober, teilte ein Passant der Polizei mit, dass ein noch unbekannter Täter in der Nacht die Schaufensterscheibe des Fachgeschäfts für Brillen in der Regensburger Innenstadt eingeschlagen haben muss. Aus dem Schaufenster entnahm der Unbekannte mehrere Brillen und flüchte mit der Tatbeute im Wert von rund hundert Euro von der Örtlichkeit.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat.

Haben Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Gesandtenstraße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Ist Ihnen vielleicht ein lautes Geräusch aufgefallen? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.