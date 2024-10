WÜRZBURG. Am Mittwochabend ist es in einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt zu einem Brand gekommen. Die Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr, zu einem Brand in einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt. Hierbei wurde der Insasse schwer und fünf Mitarbeiter leicht verletzt. Der 22-jährige Häftling befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung und ist aktuell nicht vernehmungsfähig. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach wurde in der Zelle eine Matratze vorsätzlich durch den Mann in Brand gesteckt. Das hierzu verwendete Feuerzeug durfte er besitzen.

Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kripo Würzburg ermittelt unterdessen weiter in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg insbesondere zu den Hintergründen der Brandlegung. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung.