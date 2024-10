WÜRZBURG. Am Mittwochabend ist es in einer Zelle zu einem Brand gekommen. Hierbei zog sich der Häftling schwere Verletzungen zu und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch Justizmitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Die Kripo Würzburg ermittelt.

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Mitteilung über einen Zellenbrand in der Justizvollzugsanstalt ein. Der Insasse konnte aus seiner Zelle evakuiert werden und wurde mit einem Hubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte bereits wenige Minuten später durch die Feuerwehr gelöscht werden. Mehrere Justizvollzugsbeamte wurden ebenfalls hinsichtlich einer möglichen Rauchgasintoxikation vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandentstehung, zum Motiv und zu den Hintergründen der Tat.