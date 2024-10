NEU-ULM. Am Dienstag, den 22.10.2024 gegen 21:50 Uhr betrat ein mit einer Machete bewaffneter Mann eine Tankstelle im Ortsteil Pfuhl der Kreisstadt Neu-Ulm und forderte den Kassierer zur Aushändigung von Geld auf. Nach Kassenöffnung griff der mit einer schwarzen Daunenjacke und Jeanshose bekleidete Täter, dessen Gesicht von einer medizinischen Maske verdeckt war, eigenständig in die Geldkassette und entnahm Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Nach der Tat entfernte sich der bis dato Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 entgegen. (KPI Memmingen)