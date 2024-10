BERGEN, LKR. TRAUNSTEIN. Am Montagnachmittag, 21. Oktober 2024, kam es auf der Kreisstraße TS 5 zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach einem Zusammenstoß eines neunjährigen Tretrollerfahrers mit einem Pkw, wurde der Junge so schwer verletzt, dass er zunächst in ein Krankenhaus geflogen wurde und dort am nächsten Tag verstarb. Die Polizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Montagnachmittag (21. Oktober 2024), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein neunjähriger Junge mit seinem Tretroller den Fuß- und Radweg entlang der Kreisstraße TS 5 von Bergen in Richtung Staudach. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte er dabei am Ortsende von Bergen, auf Höhe der Staudacher Straße, ungebremst vom Fuß- und Radweg auf die parallel verlaufende TS 5 übergewechselt sein.

Er wurde dabei von einem ebenfalls in Richtung Staudach fahrenden Pkw eines 34-jährigen Mannes aus dem Landkreis Traunstein frontal erfasst und blieb schwer verletzt im dortigen Grünstreifen liegen. Unter laufender Reanimation wurde der Junge im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen - sein Gesundheitszustand war zu diesem Zeitpunkt lebensbedrohlich. Am darauffolgenden Nachmittag, des 22. Oktober 2024, ist der Junge im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches und technisches Gutachten an. Sowohl der Pkw, als auch der Tretroller wurden sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden am Pkw wird dabei mit ca. 8.000,- Euro beziffert.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für ca. drei Stunden komplett gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergen unterstützten bei den örtlichen Umleitungsmaßnahmen. Das Kriseninterventionsteams (KIT) betreute die Angehörigen und Unfallbeteiligten.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Polizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.