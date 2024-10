PASSAU. Am Sonntagabend (20.10.2024) gegen 20.15 Uhr kam es vor einem Schnellrestaurant zu einer Auseinandersetzung, wobei zwei Jugendliche verletzt wurden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntag gegen 20.15 Uhr trafen zwei 16-Jährige nach dem Besuch eines Schnellrestaurants in der Neuburger Straße auf drei bislang unbekannte männliche Personen. Es kam wohl zunächst zu einer verbalen Streitigeit, die zu einer Rangelei und einer körperlichen Auseinandersetzung wurde. Einer der 16-Jährigen erlitt dabei eine Stichverletzung am Rücken und ging zu Boden. Der zweite erlitt einen Schlag auf den Kopf. Beide begaben sich nach der Auseinandersetzung selbt in ein Krankenhaus zur Behandlung. Die bislang unbekannten Personen entfernten sich zu Fuß in Richtung des Parkplatzes eines nebenstehenden Lebensmittelgeschäftes. Nach derzeitigem Kennsnisstand soll es sich um drei männliche Personen im Alter von etwa 17 bis 25 Jahren.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Personen, die am Sonntag (20.10.2024) gegen 20.15 Uhr Beobachtungen in der Neuburger Straße gemacht haben und Hinweise zu der Tat und/oder den Personen machen können, werden gebeten, sich unter der 0851/95110 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 21.10.2024, 10.10 Uhr