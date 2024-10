PASSAU, BAD GRIESBACH IM ROTTAL, LKR. PASSAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Samstag (19.10.2024) und Sonntag (20.10.2024) fanden Wertungsprüfungen der „Central European Rallye 2024“ im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern statt. Zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Niederbayern zusammen mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord waren zur Betreuung der Veranstaltung im Einsatz.

Insgesamt fanden an beiden Tagen acht Wertungsprüfungen in den Gemeindebereichen Hauzenberg, Wegscheid, Neureichenau und Breitenberg statt. Heute beendete die Siegerehrung am Rathausplatz in Passau die Veranstaltung. Die Prüfungen verliefen aus polizeilicher Sicht allesamt störungsfrei. Ebenso die Abschlussveranstaltung am Rathausplatz, bei der die besten Fahrer der Rallye geehrt wurden.

Für die Einsatzkräfte der Polizei stand die Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere im Bereich der Wertungsprüfungen und auf den An- und Abfahrtwegen im Fokus. Am Samstag kam es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens durch Zuschauerbewegungen vor allem im Stadtgebiet Passau zu Stauungen und stockendem Verkehr. Diese konnten durch entsprechende verkehrslenkende Maßnahmen der Polizei zeitnah behoben werden.

Der Verkehr am Sonntag im Zusammenhang mit den Wertungsprüfungen und der Siegerehrung im Innenstadtbereich verlief größtenteils störungsfrei. Lediglich bei der Anfahrt zur Siegerehrung kam es kurzzeitig zu stockendem Verkehr im direkten Umfeld zum Rathausplatz. Auf den Strecken zwischen den Wertungsprüfungen haben Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Passau Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurden am Sonntag bei vier Rennteilnehmern Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die entsprechend verfolgt und geahndet werden.

Weiterhin kam es bei einem der Parkplätze der Wertungsprüfung im Gemeindebereich Breitenberg zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug durch einen alkoholisierten Zuschauer. Der Beschuldigte konnte von den Beamten ermittelt werden, gegen ihn wurde eine Anzeige aufgenommen.

Trotz des Drohnenflugverbotes wurden an beiden Tagen mehrere private Drohnen gesichtet. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte fünf Drohnen sicher. Bei drei Drohnenlenkern wurden Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen die Luftverkehrsordnung eingeleitet.

Abschließend kann die niederbayerische Polizei ein positives Fazit ziehen.

Veröffentlicht: 20.10.2024, 17.00 Uhr