PASSAU, BAD GRIESBACH IM ROTTAL, LKR. PASSAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. In der Zeit von Donnerstag, 17.10.2024, bis Sonntag, 20.10.2024, findet die „Central European Rally“ (CER) im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien statt. Zur Betreuung der Veranstaltung in den betroffenen Bereichen Niederbayerns sind zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Niederbayern mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Ablauf der Veranstaltung

Start der Rallye ist am Donnerstag (17.10.2024) in Tschechien. Von dann beginnend finden täglich mehrere sogenannte Wertungsprüfungen auf verschiedenen abgesperrten Strecken statt. Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern, hauptsächlich in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau, finden erst am Samstag (19.10.2024) und Sonntag (20.10.2024) Wertungsprüfungen statt. Das Headquarter und der Service-Park für Fahrer und Fahrzeuge befinden sich dieses Jahr in Bad Griesbach im Rottal. Die Rallyeteilnehmer kehren täglich dorthin zurück. Als Abschluss der Rallye erfolgt am Sonntag die Siegerehrung im Stadtzentrum von Passau.

Insbesondere aufgrund der Wertungsprüfungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern am Samstag und Sonntag kommt es zu entsprechenden Straßensperren im Bereich der Rallyestrecken. Der detaillierte Verlauf der Strecken sowie die Fanzonen und Parkmöglichkeiten sind auf der Internetseite des Veranstalters (www.centraleuropeanrally.eu) einsehbar.

Sicherheitshinweise der Polizei

Wir bitten um Beachtung der eingerichteten Verkehrssperren und Ausschilderungen. Auf den An- und Abfahrtswegen zu den Wertungsprüfungen ist mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen, wodurch es zu Verkehrsstörungen kommen kann. Es werden entsprechende Umleitungen eingerichtet, insbesondere um Verkehrsstörungen im Stadtgebiet Passau durch Zuschauerbewegungen zu vermeiden.

Zuschauer der Rally werden gebeten, das Stadtgebiet Passau insbesondere am Samstag wegen beschränkter Verkehrskapazitäten gemäß den Hinweisen des Veranstalters großräumig zu umfahren. Bei Bedarf wird zu den erwartbaren Transferzeiten zwischen den Wertungsprüfungen etwaiger Transferverkehr zwischen den Veranstaltungsörtlichkeiten auf den Zubringerstraßen nach Passau polizeilich abgeleitet.

Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Sicherheitshinweise direkt an den abgesperrten Wertungsprüfungen hin:

Verfolgen Sie die Rallye nur von den sicheren und gekennzeichneten Zuschauerzonen aus!

Laufen Sie niemals auf die Strecke!

Der Aufenthalt in Sperr- und Verbotszonen ist untersagt!

Parken Sie Ihr Fahrzeug nicht auf Flucht- oder Rettungswegen!

Das Fliegen von Drohnen ist verboten!

Am Mittwoch (16.10.2024) wurden unter Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Passau Fahrzeugkontrollen der Rallye-Teilnehmer durchgeführt. Alle 43 Teilnehmer wurden insbesondere einer zulassungsrechtlichen Überprüfung unterzogen. Letztendlich konnten keine Verstöße festgestellt werden und alle Fahrer können teilnehmen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Niederbayern ist am Samstag ab 08.00 Uhr am Sonntag ab 08.30 Uhr unter der 09421/868-1015 erreichbar.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 17.10.2024, 09.40 Uhr