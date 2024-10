NEU-ULM. Am 18.10.2024, gegen 18:20 Uhr, wurde bekannt, dass in einem Keller eines Gebäudes in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm eine Vorlesung des Herrn Sellner zum Thema Remigration stattfinden soll. Bei dem Gebäude handelt es sich um das Vereinsheim eines ehemaligen Rockerclubs. Gegen Herrn Sellner war zuvor von der Stadt Ulm, als auch von der Stadt Neu-Ulm ein Aufenthaltsverbot erlassen worden. Vor dem Gebäude versammelten sich ca. 50-70 Teilnehmer einer Gegendemonstration. Von Einsatzkräften der Polizei wurde die Veranstaltungsörtlichkeit betreten. Herr Sellner konnte allerdings nicht angetroffen werden. Als möglicher Referent zum bevorstehenden Vortrag „Remigration“ gab sich ein 25-jähriger Mann aus Chemnitz zu erkennen. An der Veranstaltungsörtlichkeit waren ca. 30 Personen anwesend. Aufgrund baulicher Mängel und einer fehlenden gaststättenrechtlichen Erlaubnis wurde in Absprache mit einem Vertreter der Stadt Neu-Ulm, dem Veranstalter, einem 60-jährigen Mann aus Neu-Ulm und der Polizei vereinbart, die vorgesehene Veranstaltung zu beenden. Der Großteil der Gäste verließ daraufhin die Veranstaltungsörtlichkeit, gegen zwei Personen musste ein Platzverweis ausgesprochen werden. (PI Neu-Ulm)