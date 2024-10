NEUMARKT I. D. OPF. Am Donnerstag, den 17. Oktober 2024, überfiel ein bislang unbekannter Mann einen Verbrauchermarkt in Neumarkt i. d. OPf. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 19:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann einen Verbrauchermarkt in Neumarkt i. d. OPf. in der Regensburger Straße. Der Unbekannte bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Axt und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ein ebenfalls im Verbrauchermarkt anwesender Kunde couragiert eingriff, flüchtete der unbekannte Tatverdächtige ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 187 cm groß

schlanke, athletische Statur

Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jeans, schwarze Maske mit weißer Aufschrift/ Muster, schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen im Bereich Neumarkt i. d. OPf. eingeleitet. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sicherte die Spuren am Tatort.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am Donnerstagabend in Neumarkt i. d. OPf. Wahrnehmungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben? Die Kriminalpolizei Regensburg nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!