LAPPERSDORF, LKR. REGENSBURG. Am Mittwoch kam es zu einem vollendeten Callcenter-Betrug in Lappersdorf. Der Beuteschaden ist beträchtlich.

Callcenter-Betrüger nahmen am frühen Nachmittag des 16. Oktobers 2024 telefonisch Kontakt mit einer 79-jährigen Frau aus Lappersdorf auf. Sie erzählten ihr, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Sie brachten die Dame mit dieser erfundenen Geschichte dazu, an ihrer eigenen Haustüre zwischen 15.30 und 15.45 Uhr einen hohen Bargeldbetrag und Schmuck an einen fremden Mann zu übergeben. Der bislang unbekannte Täter begab sich im Anschluss in Richtung Eichenstraße.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

ca. 165cm groß

25 bis 30 Jahre alt

normale Statur

trug eine Art Baskenmütze, Farbe braun

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen und bittet um Ihre Mithilfe. Bitte wenden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Telefonnummer 0941/506-2888.

Tipps der Polizei zum Schutz vor falschen Polizeibeamten:

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch Polizisten oder anderen Amtsträgern.

• Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

• Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

• Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück!

• Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte!

• Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifel ...110 wählen

• Passen Sie ihren Telefonbucheintrag an und nehmen Sie bitte Ihren Vornamen heraus.