FÜRTH. (1083) Wie mit Meldung 1048 berichtet, war seit dem 04.10.2024 (Freitagnachmittag) ein 84-jähriger Mann aus Fürth vermisst. Die Öffentlichkeitsfahndung wird nun widerrufen.



Ein Zeuge meldete sich am Dienstagnachmittag (15.10.2024) bei der Integrierten Leitstelle (ILS) und teilte mit, dass er soeben im Bereich der Fürther Uferpromenade eine leblose Person in der Rednitz festgestellt habe. Beim Eintreffen einer verständigten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth bestätigte sich dieser Verdacht. Einsatzkräfte der Fürther Feuerwehr bargen den Leichnam mit einem Boot und brachten ihn an Land.

Beamte der Kriminalpolizei Fürth übernahmen vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 84-jährigen Mann handelte, der seit Anfang Oktober vermisst wurde. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl