ASCHAFFENBURG. Seit Donnerstagnachmittag wird ein 18 Jahre alter Jugendlicher vermisst. Die Polizei Aschaffenburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 18-jährige hat am Donnerstag um 15:30 Uhr die Wohnung in der Südbahnhofstraße verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Aufgrund einer Erkrankung ist der Jugendliche orientierungslos und befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr suchen den Vermissten, seit seinem Verschwinden, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

165 cm groß

Dunkle kurze Haare

Schlanke Statur

Trug eine dunkelgraue Jogginghose sowie schwarze Sneaker

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegen.