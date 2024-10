ZEIL A. MAIN, LKR. HASSBERGE. Am Dienstagnachmittag ist es an einem Wohnhaus am Ortsrand zu einem Großeinsatz der örtlichen Blaulichtorganisationen gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Kripo Schweinfurt führt die weiteren Ermittlungen.

Gegen etwa 15:35 Uhr gingen eine Vielzahl von Anrufen bei der Integrierten Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr ein. Mehrere Anwohner teilten den Brand eines Wohnhaues in der „Hohe Wann“ und gaben zudem an, dass es an Haus zu einer Explosion gekommen sei. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Haßfurter Polizei schlugen bereits hohe Flammen aus dem Dachstuhl, die auf das gesamte Obergeschoss übergegriffen haben. Die örtlichen Feuerwehren waren ebenfalls schnell vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten.

Das Gebäude selbst konnte zunächst nicht betreten werden, da dieses stark einsturzgefährdet ist. Der Aufenthaltsort eines Hausbewohners ist derzeit noch unklar und wird durch die Haßfurter Polizei überprüft. Die restlichen Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen und sind unverletzt. Durch umherfliegende Trümmerteile des Hauses wurden mehrere Pferde auf einer angrenzenden Koppel verletzt.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kripo Schweinfurt übernommen. Am morgigen Mittwoch werden diese durch die dortigen Brandfahnder fortgesetzt. Die Beamtinnen und Beamten versuchen neben der genauen Ursache für den Brand auch zu klären, ob es in dem Gebäude zu einer Explosion gekommen ist. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.