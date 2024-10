ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Wie bereits berichtet, ist es am Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Park Schöntal gekommen. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt in dem Fall weiter in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Auseinandersetzung im Betäubungsmittel-Milieu - Weitere Beteiligte ermittelt

Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen die Beamten von einer sechsköpfigen Personengruppe aus dem Betäubungsmittel-Milieu aus, welche aus nach wie vor ungeklärter Ursache im Bereich "Hinter der Eich" untereinander in Streit geraten ist. Im Verlauf des Streits wurden zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren schwer verletzt.

Inzwischen konnte die Kriminalpolizei zwei weitere Männer im Alter von 27 und 29 Jahren ausfindig machen, die in die Auseinandersetzung involviert waren. Die genauen Tatbeteiligungen der insgesamt vier Männer sind ebenso wie die einzelnen Tathandlungen weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Verletzte aus Behandlung entlassen - Tatmittel bekannt

Die beiden verletzten Männer trugen infolge der Auseinandersetzung jeweils Stichverletzungen davon und wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand für beide nicht, mittlerweile sind die Männer aus dem Krankenhaus entlassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Messer als Tatmittel aus.

Ermittlungen gehen weiter - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft weitere umfangreiche Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tatabläufen durch. Hierbei werden auch die Ermittlungen zu den zwei weiteren bislang unbekannten Beteiligten intensiviert.

Zeugen, die Beobachtungen zu der Auseinandersetzung gemacht haben oder die Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.