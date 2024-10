AMBERG. Am 12. Oktober 2024 haben Zivilfahnder ein mit vier Personen besetztes Auto kontrolliert. Bei einem Mitfahrer wurden eine geladene Pistole und Munition sichergestellt. In der Wohnung des Mannes fanden die Ermittler zudem Drogen. Der Beifahrer hatte eine geringe Menge Kokain dabei.

Am frühen Samstagmorgen gegen 1:25 Uhr kontrollierten Zivilfahnder der Polizei in Amberg ein Auto in der Innenstadt. Dieses war mit vier Personen besetzt. Bei einem 27-jährigen Mitfahrer wurde eine „scharfe“ Pistole in der Jackentasche sichergestellt. Bei der anschließenden intensiveren körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten auch ein zur Pistole gehörendes, geladenes Magazin. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Die Fahnder wurden dort fündig und konnten Crystal im zweistelligen Grammbereich und einen Elektroschocker beschlagnahmen. Der Beschuldigte, der keinen Waffenschein besitzt wurde in einer Zelle inhaftiert und am darauffolgenden Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der Festgenommene wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei der Kontrolle des 26-jährigen Beifahrers im Auto fanden die Beamten eine geringe Menge an Kokain. Der Mann wurde nach Ende der Maßnahmen wieder entlassen.

Das Fachkommissariat der Kripo in Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.