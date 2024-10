SCHWANDORF. Am 14.10.2024 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Schnellrestaurant ein und flexte den Tresor auf. Er erbeutete dabei Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich, der Sachschaden ist aber deutlich höher. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am frühen Montagmorgen zwischen 00:50 Uhr und 06:20 Uhr hebelte der bislang unbekannte Täter mit einem roten Gegenstand die Eingangstür eines Schnellrestaurants in der Max-Planck-Straße in Schwandorf auf. Im Restaurant ging er einen Tresor an und erbeutete daraus Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden hingegen liegt im oberen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am 14. Oktober zwischen 00:50 Uhr und 06:20 Uhr im Bereich der Max-Planck-Straße in Schwandorf Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.