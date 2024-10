OBERPFALZ. Der Herbst hat in unserer Region Einzug gehalten und mit ihm auch laubbedeckte Straßen, Nebel und nasse Fahrbahnen. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf die veränderten Straßen- und Verkehrsverhältnisse einstellen. Die Polizei Oberpfalz gibt Tipps, damit Sie sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen.

Tief stehende Sonne, Dunkelheit, Nebel, Wildwechsel, Laub auf der Straße: all das kann im Straßenverkehr zur Gefahr werden. Autofahrer sollten ihr Fahrzeug jetzt auch schon sicher für den Winter machen. Für Radfahrer und Fußgänger kann der Slogan „Sehen und gesehen werden“ in der dunklen Jahreszeit lebensrettend sein. Die Oberpfälzer Polizei rät zu vorbeugenden Maßnahmen und einer angepassten Fahrweise.

Tipps der Polizei:

Licht und Sicht

Überprüfen Sie die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs auf Funktionsfähigkeit. Denn gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, frühzeitig Hindernisse und potenzielle Gefahren zu erkennen. Um aber auch von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig gesehen zu werden sind intakte Scheinwerfer notwendig. Diese sollten außerdem richtig eingestellt sein, damit Sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden.

Bei schlechter Sicht wie Nebel, Regen oder Schneefall sollten Sie auch am Tag mit Abblendlicht fahren. Plötzliche Sichtbehinderungen bei herbstlicher Witterung sind nämlich keine Seltenheit. Seien Sie allzeit bremsbereit und halten Sie genügend Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen ein.

Winterreifen rechtzeitig aufziehen

„Von O bis O – von Oktober bis Ostern“: So lautet die Faustregel für Winterreifen. Spätestens wenn die Witterungsverhältnisse schlechter werden und es Nachtfrost gibt, ist es Zeit für den Reifenwechsel. Sommerreifen haben durch die härtere Gummischicht eine schlechtere Haftung auf der Straße, was sich bereits bei Temperaturen unter +7 Grad bemerkbar macht.

Wer im Winter seine Reifen nicht wechselt muss außerdem mit einem Bußgeld rechnen. Sollten Sie im Winter bei einer Polizeikontrolle mit Sommerreifen erwischt werden, dann bekommen Sie nach dem aktuellen Bußgeldkatalog eine Strafe von 60 € und 1 Punkt in Flensburg. Verursachen Sie mit Sommerreifen einen Unfall, dann werden sogar 120 € und 1 Punkt fällig.

Vorsicht Wildwechsel!

In der Dämmerung, sowohl morgens als auch abends, ist verstärkt die Zeit für Wildwechsel. Vor allem auf Landstraßen, die durch einen Wald oder an diesem entlang führen, sollten Sie besonders vorsichtig sein. Hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Wildtiere die Straße kreuzen. Einige Strecken sind auch mit dem Verkehrszeichen „Wildwechsel“ gekennzeichnet.

Wenn Sie am Straßenrand ein Reh, Wildschwein oder ein anderes Tier sehen, dann bremsen Sie bitte sofort ab und werden Sie deutlich langsamer. Schalten Sie das Fernlicht aus, um das Tier nicht zu blenden, denn sonst bleibt es stehen. In den meisten Fällen wird das Wildtier außerdem verscheucht, wenn Sie hupen.

Sollten Sie eine Kollision nicht mehr vermeiden können, dann halten Sie das Lenkrad gut fest und weichen Sie nicht aus. Vor allem auf glatten Straßen bringen Sie sonst sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr.

Fuß vom Gas – längerer Bremsweg

Durch die veränderten Witterungsbedingungen im Herbst und im Winter sollten Sie Ihre Fahrweise entsprechend anpassen. Durch die Wetterverhältnisse verschlechtern sich auch die Fahrbahnbedingungen. Auf nasser Fahrbahn kann der Bremsweg fast doppelt so lang sein und auch die Reifenhaftung nimmt ab. Dieser Effekt wird zum Beispiel auch durch Laub auf der Straße verstärkt. Passen Sie die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs immer an die äußeren Faktoren wie Witterung und Straßenzustand an. Planen sie lieber etwas mehr Zeit für Fahrten ein und kommen Sie sicher ans Ziel.

Radfahrer und Fußgänger – helle, reflektierende Kleidung

Sobald es dunkel ist, können Fußgänger oder Radfahrer nur noch sehr schwer erkannt werden. Fahren Sie immer aufmerksam und vorausschauend. Fußgängern wird dringend empfohlen helle oder reflektierende Kleidung zu tragen. Radfahrer sollten außerdem die Beleuchtung des Fahrrads überprüfen und bereits in der Dämmerung mit Licht fahren.

Die Oberpfälzer Polizei wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine stets gute Fahrt!