Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder zeichnet herausragende bayerische Sportlerinnen und Sportler mit dem Bayerischen Sportpreis für besondere Verdienste im Bereich des Sports in verschiedenen Kategorien aus. In diesem Jahr wurde der Preis in sieben Kategorien vergeben. Die Preisträger wurden von einer Jury vorgeschlagen, deren Vorsitzender der Bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann ist.

In der Kategorie „Herausragende Bayerische Sportkarriere“ wurde die 28-jährige bayerische Bereitschaftspolizistin Ramona Hofmeister geehrt. Sie konnte in diesem Jahr in Winterberg einen historischen Erfolg einfahren und als erste Deutsche in einer Saison alle drei Kristallkugeln der FIS gewinnen. Nach dem Gesamtsieg und dem Gewinn der Kristallkugel im Parallel-Riesenslalom hat sich POMin Hofmeister mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Parallelslalom einen Traum erfüllt und Geschichte geschrieben. Doch nicht nur diese besondere Leistung zeichnete die Polizistin aus der Spitzensportförderung der Bayer. Polizei in Ainring aus. Sie holte in ihrer Karriere bereits viermal den Gesamtweltcup und dazu Olympia-Bronze 2018 und zwei WM-Medaillen. Eine wahrlich besondere Leistung.

Die Preisträgerin erhielt ihre Auszeichnung nach einer humorvollen Laudatio vom Deutschen Kabarettisten Hannes Ringelstetter überreicht. Im Anschluss gratulierte ihr der Präsident der Bereitschaftspolizei, Herr Dibowski, zur erhaltenen Ehrung.

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann hat neben unserer Top-Snowboarderin die Fernsehmoderatorin Esther Sedlaczek und dem ehemaligen Rodel-Bundestrainer Norbert Loch den Bayerischen Sportpreis 2024 überreicht. Die bayerischen Nationalspieler der U17-Fußballnationalmannschaft und Trainer Christian Wück erhielten den Preis in der Kategorie „Herausragende Nachwuchssportler“. Der „Jetzt-erst-recht-Preis“ ging an die Rollstuhlfechterin Denise Hutter. Den persönlichen Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten erhielt Torwartlegende Sepp Maier. Für Ihre Goldmedaillen bei Olympia und den Paralympics in Paris würdigte Herrmann Reiterin Jessica von Bredow-Werndl, die Para-Schwimmer Taliso Engel und Josia Topf sowie den Ruderer Oliver Zeidler als Botschafter des Bayerischen Sports.