1656. Gefährdung des Straßenverkehrs – Altstadt

Am Montag, 14.10.2024, gegen 05:20 Uhr, stellte ein Mitarbeiter der Stadt München ein Straßenreinigungsfahrzeug am Marienplatz ab, um seiner Arbeit fußläufig nachzugehen.

Ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in Ulm stieg in das abgestellte Straßenreinigungsfahrzeug und fuhr damit in unberechtigter Weise auf dem Marienplatz und dem Karlsplatz.

Der Mitarbeiter der Stadt München verständigte daraufhin über den Notruf die Polizei. Außerdem versuchte er den 29-Jährigen anzuhalten bzw. zu stoppen. Dieser fuhr daraufhin unkontrolliert auf den Stadtmitarbeiter zu, so dass dieser zur Seite springen musste. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 29-Jährige mit dem Polizeifahrzeug in der Sonnenstraße gestoppt werden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Straßenreinigungsfahrzeug. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

Der 29-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst auf der Polizeiinspektion ambulant behandelt werden. Im weiteren Verlauf wurde der 29-Jährige aufgrund seines psychischen Zustandes in eine entsprechende Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn wird unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Polizeibeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.