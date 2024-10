AMBERG. Nach einem Einbruch bei einem Maschinenhändler in Amberg konnten bereits kurze Zeit nach der Tat die Polizeiinspektion Amberg und die Grenzpolizeiinspektion Waidhaus gleich mehrere Festnahmen vermelden. Die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Amberg führt am morgigen 10. Oktober auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg die vier Tatverdächtigem einem Ermittlungsrichter vor.

Mehrere Täter verschafften sich am Mittwoch, den 9. Oktober kurz nach 1 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Maschinenhändler in Amberg. Aus den Verkaufsräumen entwendeten sie mehrere Motorsägen, sodass ein geschätzter Beuteschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich entstand. Durch Videoaufnahmen wurde davon ausgegangen, dass die Täter zur Flucht mutmaßlich zwei Pkws nutzten, wovon ein Fahrzeug verunfallt nur unweit der Tatörtlichkeit aufgefunden wurde. Da mehrere Motorsägen, aber keine Personen im Umfeld des verunfallten Fahrzeug anzutreffen waren, erweiterte die zuständige Polizeiinspektion Amberg die Fahndung auch auf den Grenzbereich und informierte unter anderem die Grenzpolizeiinspektion Waidhaus. Diese konnte wiederrum nur kurze Zeit später ein Fahrzeug mit passender Beschreibung anhalten und vier Tatverdächtige feststellen. Bei den vier Personen zwischen 23 und 58 Jahren ergaben sich konkrete Hinweise, welche eine Beziehung zu dem Diebstahl aus Amberg herstellen. Die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Amberg führt am morgigen 10. Oktober auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg die vier Tatverdächtigem mit dem Tatvorwurf des bandenmäßigen Diebstahls einem Ermittlungsrichter vor.