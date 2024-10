BODENWÖHR, LKR. SCHWANDORF. Am Sonntag, den 13. Oktober 2024, kam es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 25-jährige Frau. Zur Fallklärung bittet die Kriminalpolizei Amberg um Zeugenhinweise.

Gegen 01:00 Uhr befand sich eine 25-Jährige zu Fuß am Nachhauseweg von der Kirchweih (Erpflfest) in Warmersdorf. Sie war auf der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Neuenschwand unterwegs, als sie am Ortsende, nach einer Biogasanlage auf Höhe eines Trafoturms von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Nach Angaben der 25-jährigen Frau habe sie der Mann in ein Feld gezogen und laut ihren Ausführungen unsittlich berührt. Die 25-Jährige wehrte sich, woraufhin der noch Unbekannte zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat waren eine Vielzahl von Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber bei der Fahndung nach dem Täter eingesetzt. Die Kriminalpolizei Amberg übernahm die weiteren Ermittlungen und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die Frau wurde in einem Krankenhaus untersucht. Sie ist körperlich leicht verletzt und konnte dieses kurze Zeit später wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet die Öffentlichkeit, insbesondere Besucherinnen und Besucher der Kirchweih in Warmersdorf um Unterstützung bei der Suche nach dem Täter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

1,85 m groß

circa 30 Jahre alt

kurze dunkle Haare

Bekleidung: Lederhose, Haferlschuhe, Hemd und T-Shirt mit auffälligem Emblem – Art einer Zielscheibe in gelber oder weißer Farbe

Die Ermittlungen laufen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer der Kriminalpolizei Amberg 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Jede noch so kleine Beobachtung kann von Bedeutung sein und soll der Polizei gemeldet werden.