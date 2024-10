A 70/STETTFELD, LKR. HASSBERGE. Samstagmittag touchierte ein 45-Jähriger mit seinem Pkw einen auf dem Seitenstreifen befindlichen Pannen-Lkw. Mit im Pkw saßen die 7- und 12-jährigen Kinder des Pkw-Fahrers. Der 7-Jährige starb aufgrund seiner schweren Verletzung im Krankenhaus.

Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem VW aus dem Zulassungsbereich Scheinfeld die A 70 in Richtung Bayreuth. Zwischen den Anschlussstellen Eltmann und Viereth-Trunstadt kam der 45-Jährige mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts auf dem Standstreifen. Dort touchierte er mit seinem VW einen am Seitenstreifen abgestellten Pannen-Lkw. Am Beifahrersitz und auf dem dahinterliegenden Rücksitz saßen die beiden Kinder des VW-Fahrers. Durch den Unfall erlitt der 7-jährige Junge auf der Rücksitzbank lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungshubschrauber flog den Jungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort starb der Junge aufgrund seiner schweren Verletzungen. Auch der 12-jährige Bruder zog sich als Beifahrer schwere Verletzungen durch den Unfall zu. Er wird derzeit in einem umliegenden Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr besteht zunächst nicht. Der 45-jährige Vater ist leicht verletzt und steht unter Schock. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstütze die Beamten der Verkehrspolizei Bamberg und Bayreuth bei der Klärung der Unfallursache. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ist die Fahrbahn aktuell noch (Stand: 17.25 Uhr) gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Eltmann umgeleitet. Eine Schätzung des Gesamtschadens beläuft sich auf rund 15.000 Euro.