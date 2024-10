Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt

BAMBERG. Am vergangenen Dienstag nahm die Polizei in Unterfranken einen 24-jährigen Bewohner des ANKER-Zentrums fest, weil er in einem Koffer Diebesgut mit sich führte. Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann wohl zuvor Zugang zu mehreren Fahrzeugen in der Bamberger Gartenstadt verschafft. Die Bamberger Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstagmittag nahmen Beamte der Schweinfurter Polizei einen 24-jährigen Algerier vor dem unterfränkischen ANKER-Zentrum fest. Der Mann war mit einem Koffer voll Diebesgut, unter anderem mehreren Handys, Kopfhörern und Sonnenbrillen, kontrolliert worden.

Nach der Überprüfung der gestohlenen Gegenstände steht der Mann nun im Verdacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich acht Autos in der Bamberger Gartenstadt angegangen und durchwühlt zu haben. Hier soll der Tatverdächtige Alltagsgegenstände und Münzgeld im Wert von rund 900 Euro erbeutet haben. An zwei Autos entstanden Schäden von insgesamt rund 200 Euro.

Wie der mutmaßliche Täter in die versperrten Fahrzeuginnenräume gelangte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bamberger Polizei.

Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, unter anderem wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Der Mann sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.

In dem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wer hat den Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag beobachtet?

Haben Sie verdächtige Feststellungen an Ihrem Fahrzeug gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-0 entgegen.