NÜRNBERG. (1051) An einem Mittwochabend (18.09.2024) Mitte September ist ein Radfahrer (82) im Stadtteil St. Johannis einem freilaufenden Hund ausgewichen und dabei schwer gestürzt. Die Unfallfluchtfahndung der Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen.



Der Senior war gegen 18:15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Süßheimweg (Fuß- und Radweg) am nördlichen Ufer der Pegnitz unterhalb der Überführung Brückenstraße unterwegs, als ihm ein Hund in den Weg lief. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 82-Jährige, stürzte dabei aufs Gesicht und verlor vorübergehend das Bewusstsein. Mit dem Rettungsdienst kam der Schwerverletze zur weiteren Versorgung zunächst in eine Klinik und leidet heute noch unter den Folgen des Sturzes.

Vom Hund, dessen Halter nicht angetroffen werden konnte, liegt nur eine vage Beschreibung vor: Größe etwa kniehoch, flauschiges, eher kurzes, schwarzweißes Fell.

Etwaige Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann