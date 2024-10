Nachtrag zum gestrigen Pressebericht vom Bayerischen Untermain:

Im Rahmen der Ermittlungen zu den Einbrüchen in Sportstätten im Aschaffenburger Stadtteil Obernau wurde der Polizei Aschaffenburg auch bekannt, dass die Täter in ein Fußballvereinsheim in der Bollenwaldstraße eingedrungen sind und dort mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen haben. Die Räumlichkeiten waren zuletzt am Sonntag gegen 14:00 Uhr unbeschädigt gesehen worden. Der Einbruch selbst ist am Dienstag gegen 16:00 Uhr aufgefallen.

Ursprungsbericht vom 09.10.2024:

Einbrüche in Sportstätten - Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich Unbekannte Zugang zu zwei Sportanlagen verschafft und Elektrogeräte entwendet. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Einbruch in die Mehrzweckhalle

Am Dienstagmorgen ist Verantwortlichen aufgefallen, dass Einbrecher in die Turnhalle in der Bahnhofstraße eingedrungen waren. Der Tatzeitraum konnte auf Montagabend, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 08:40 Uhr, eingegrenzt werden. Die Täter haben sich offensichtlich über einen Seiteneingang gewaltsam Zuritt verschafft und anschließend verschiedene Räume durchsucht. Der Beuteschaden ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Weitere Tat bei Sportverein - Ermittler prüfen Zusammenhang

Im Zuge der ersten Untersuchungen wurde den Ermittlern auch ein Einbruch bei einem Sportverein im Heidigweg bekannt. Auch hier haben sich Unbekannte mit Gewalt Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diese durchwühlt. Dabei entwendeten die Täter unter anderem ein Mikrophon sowie weitere Elektrogeräte. Dem Sachstand nach muss der Einbruch zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr stattgefunden haben.

Die Polizei Aschaffenburg führt in beiden Fällen die Ermittlungen und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Einbrüche "Am Eller" - Höherer Sach- als Beuteschaden - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde unter anderem in eine Gaststätte und einen nahegelegenen Kindergarten eingebrochen. Die Täter haben nur wenig Beute gemacht, dafür aber Sachschaden hinterlassen.

Dem Sachstand nach haben sich die Unbekannten zwischen Dienstagabend, 22:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, jeweils gewaltsam Zutritt zu einer nicht mehr betriebenen Gaststätte, einer daneben befindlichen Kegelbahn und dem ebenfalls nahegelegenen Waldkindergarten "Am Eller" Zugang verschafft. Dort haben sie die Räumlichkeiten durchwühlt, aber lediglich einen geringen Bargeldbetrag sowie ein Mobiltelefon aus dem Kindergarten entwendet.

Der Sachschaden, der an den beschädigten Fenstern und Türen entstanden ist, beläuft sich schätzungsweise auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei Aschaffenburg hat nach Bekanntwerden der Taten unmittelbar die Ermittlungen aufgenommen und geht auch eingehenden Hinweisen nach.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Kind von Auto erfasst - Polizei sucht Unfallzeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag zwischen einem Pkw und einem Kind, das mit einem Tretroller unterwegs war, sucht die Aschaffenburger Polizei nach unbeteiligten Unfallzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 15:45 Uhr auf der Maximilianstraße. Dort war ein 45-Jähriger mit seinem VW Golf in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als ein Junge erst mit einem Tretroller auf die Fahrbahn und anschließend gegen den VW fuhr. Das Kind kam hierbei zu Sturz.

Nachdem kurz darauf auch die Mutter zur Unfallstelle kam, gingen die Unfallbeteiligten offensichtlich zunächst davon aus, dass das Kind bei dem Aufprall nicht verletzt wurde. Aus diesem Grund wurde die Polizei nicht hinzugezogen. Die Beteiligten tauschten vorsorglich ihre Erreichbarkeiten aus.

Noch am Mittwochabend erfuhr der 45-Jährige, dass der Junge offenbar doch Verletzungen erlitt, die eine medizinische Behandlung nach sich zogen. Daraufhin wurde der Unfall der Aschaffenburger Polizei bekannt

Die Beamten ermitteln nun zum Unfallhergang und hoffen dabei auch auf Hinweise von unbeteiligten Unfallzeugen oder Ersthelfern.

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Unfall bei regennasser Fahrbahn - Insasse unverletzt - Fahrbahn verunreinigt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Pkw ist am Mittwochabend auf der A3 ins Schleudern gekommen und anschließend mit der Leitplanke kollidiert. Der Insasse ist glücklicherweise unverletzt geblieben. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Dem Sachstand nach geht die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach davon aus, dass der 24-jährige Fahrer des Opels in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Frankfurt bei regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. In Folge dessen ist das Auto gegen 20:40 Uhr mit der rechten Außenleitplanke zusammengestoßen. Letztlich kam der Pkw auf dem dortigen Einfädelungsstreifen zum Stehen.

Der Fahrer ist unverletzt geblieben. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da das Fahrzeug Betriebsstoffe verloren hatte, musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Der Unfall wurde von der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach aufgenommen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 07:45 und 13:00 Uhr, wurde ein VW Sharan, der in der Waldstraße parkte, im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Im Zusammenhang mit diesem Unfall wird nach einem grünen Ford gesucht, der morgens neben dem VW geparkt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr eine Terrassenüberdachung in der Hauptstraße im Bereich der 180er Hausnummern mutwillig beschädigt. Der Eigentümer hatte laute Schläge gehört und am frühen Morgen dann die Löcher im Plexiglasdach festgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.