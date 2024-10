REGENSBURG. Am 9. Oktober verschafften sich bisher unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Regensburger Bar am Fischmarkt. Die Kriminalpolizei Regensburg bearbeitet diesen Fall und bittet zur Ergreifung der Täter um Mithilfe der Bevölkerung.

Zwischen 1:00 Uhr und 9:00 Uhr morgens kam es am 9. Oktober zu einem Einbruch in eine Bar am Fischmarkt in Regensburg. Die bislang unbekannten Täter gelangten in die Innenräume des Restaurants und entwendeten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Spurensicherung am Tatort und die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder Hinweis kann relevant sein!