ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Dem derzeitigen Sachstand nach wurden am Mittwochnachmittag zwei Personen im Stadtpark Schöntal bei einer Auseinandersetzung verletzt. Zeugen hatten zuvor einen Streit innerhalb einer Personengruppe gesehen und unmittelbar nach der Tat die Polizei verständigt.

Auseinandersetzung im Park Schöntal

Passanten beobachteten gegen 15:40 Uhr im Park Schöntal, im Bereich "Hinter der Eich", die Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern und riefen sofort den Polizeinotruf, als sie erkannten, dass Personen offensichtlich verletzt worden sind. Die Polizei Aschaffenburg fahndete sofort mit zahlreichen Einsatzkräften nach weiteren geflüchteten Personen aus der zuvor gesehenen Gruppe.

Zwei Männer nach Streit verletzt

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach ist es aus noch unklaren Gründen zwischen den Beteiligten aus der Personengruppe zu einem Streit gekommen. Im weiteren Verlauf erlitten zwei Männer Verletzungen, sodass diese in ein Krankenhaus eingeliefert und notfallmedizinisch behandelt werden mussten. Offensichtlich wurden die Verletzungen durch einen scharfen Gegenstand verursacht.

Kripo übernimmt vor Ort Ermittlungen

Die genauen Hintergründe der Tat, der Hergang selbst und auch die Tatbeteiligungen sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die bereits am Nachmittag die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen hat. Am Tatort führte die Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Zusätzlich suchte ein Diensthund der Polizei den Bereich insbesondere nach Beweismitteln ab.

Die weiterhin andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und wendet sich in diesem Zusammenhang mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat die Auseinandersetzung im Park Schöntal beobachtet?

Wer hat Personen aus dem Park flüchten sehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen?

Kann jemand Angaben zu der verwendeten Tatwaffe und deren Verbleib machen?

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegen.