Einbrüche in Sportstätten - Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich Unbekannte Zugang zu zwei Sportanlagen verschafft und Elektrogeräte entwendet. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Einbruch in die Mehrzweckhalle

Am Dienstagmorgen ist Verantwortlichen aufgefallen, dass Einbrecher in die Turnhalle in der Bahnhofstraße eingedrungen waren. Der Tatzeitraum konnte auf Montagabend, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 08:40 Uhr, eingegrenzt werden. Die Täter haben sich offensichtlich über einen Seiteneingang gewaltsam Zuritt verschafft und anschließend verschiedene Räume durchsucht. Der Beuteschaden ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Weitere Tat bei Sportverein - Ermittler prüfen Zusammenhang

Im Zuge der ersten Untersuchungen wurde den Ermittlern auch ein Einbruch bei einem Sportverein im Heidigweg bekannt. Auch hier haben sich Unbekannte mit Gewalt Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diese durchwühlt. Dabei entwendeten die Täter unter anderem ein Mikrophon sowie weitere Elektrogeräte. Dem Sachstand nach muss der Einbruch zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr stattgefunden haben.

Die Polizei Aschaffenburg führt in beiden Fällen die Ermittlungen und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Unfall zwischen zwei Pkw am Dienstagnachmittag sucht die Aschaffenburger Polizei nach unbeteiligten Unfallzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war eine Renault-Fahrerin gegen 14:00 Uhr auf der Südspange unterwegs und wollte nach links in Richtung Hösbach abbiegen. Zeitgleich war eine Skoda-Fahrerin auf der B26 unterwegs und wollte geradeaus in Richtung Kreisverkehr zur A3 fahren. Im Kreuzungsbereich kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Aschaffenburger Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und hofft nun auf Hinweise von unbeteiligten Unfallzeugen, die möglicherweise auch etwas zu der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt sagen können.

Hinweise werden unter 06021/857-2230 entgegengenommen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurde in der Schulstraße ein geparkter grauer Seat an der vorderen Stoßstange beschädigt. An dem Fahrzeug wurde ein kleiner weißer Zettel mit einer Telefonnummer befestigt, die jedoch nicht vergeben ist. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und weist in dem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass das Hinterlassen eines Zettels nicht ausreicht, um seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Zweifel muss die Polizei nach solch einem Unfall verständigt werden, bevor man sich entfernen darf.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.