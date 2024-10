LANDSHUT. Nachdem es am Montag, 07.10.2024, zu zwei Bränden in einem Mehrfamilienhaus in der Weilerstraße kam, ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden.

Einsatzkräfte der Landshuter Polizei haben einen 33-Jährigen nach einem weiteren Brand in der Nähe des Tatortes zunächst vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut hat am Dienstag, 08.10.2024, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung erlassen. Der Tatverdächtige wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 09.10.2024, 10.10 Uhr