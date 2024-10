LANDSHUT. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Montag, 07.10.2024, gegen 16.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Weilerstraße verständigt worden.

Nachdem ein Bewohner des Mehrfamilienhauses Feuer vor seiner Haustüre bemerkte, verständigte er umgehend die Feuerwehr, die ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern konnte. Durch das Feuer wurde lediglich der Türe beschädigt. Die Ermittler gehen derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus; Einsatzkräfte der Landshuter Polizei haben gegen 23.00 Uhr, nachdem es zu einem weiteren Brand im Eingangsbereich des gleichen Gebäudes kam, einen 33-Jährigen Mann vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere einer möglichen Tatbeteilung des 33-Jährigen, werden nun von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut geführt. Zwei Bewohner mussten aufgrund einer Rauchgasintoxikation ärztlich behandelt werden. Zur Schadenshöhe können aktuell noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Veröffentlicht: 08.10.2024, 10.05 Uhr