OBERAUDORF, LKR. ROSENHEIM. Am Dienstagabend, 9. Oktober 2024, kam es in Niederaudorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Fußgänger erlagen nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Brannenburg übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Abend des 9. Oktober 2024 ereignete sich im Ortsteil Niederaudorf ein tödlicher Verkehrsunfall. Zwei Senioren aus dem Landkreis Rosenheim wollten gegen 20.00 Uhr, vor einem Hotel zu Fuß die Rosenheimer Straße überqueren. Hierbei wurden der 88-jährige Mann sowie seine ebenfalls 88-jährige Partnerin von einer, in Richtung Flintsbach a. Inn fahrenden 46-jährigen Fiat-Fahrerin, aus dem südlichen Landkreis Rosenheim, übersehen. Die beiden Personen wurden in der Folge frontal vom Pkw erfasst.

Mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Notarzt leisteten den beiden Schwerverletzten vor Ort Erste Hilfe. Die beiden Senioren erlagen jedoch wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernahm die Polizeiinspektion Brannenburg die Ermittlungen zum Unfallhergang. Hierzu wurde ein sachverständiger Gutachter bestellt.

Die Staatsstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme für längere Zeit gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.