REGENSBURG. Am Montag, 7. Oktober, ereignete sich auf der Nibelungenbrücke in Regensburg ein schwerer Auffahrunfall zwischen zwei Linienbussen, wobei eine Vielzahl an Menschen verletzt wurde. Nun sind alle Verletzten außer Lebensgefahr.

Am Montagabend gegen 17:15 Uhr fuhren auf der Nibelungenbrücke in Regensburg zwei vollbesetzte Linienbusse ineinander. Durch den Auffahrunfall wurden ca. 50 Personen verletzt, darunter zogen sich mehrere Personen zunächst lebensbedrohliche Verletzungen zu. In der Zwischenzeit befindet sich keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr.

Die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg wurde mit der Unfallaufnahme betraut. Derzeit überprüfen die Beamten die genaue Anzahl und den Zustand der Verletzten und führen Zeugenvernehmungen durch.

Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt. Zu deren Klärung wurde zudem ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Aufgrund des Großeinsatzes musste die Nibelungenbrücke ab ca. 18:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Kurz nach 23:00 Uhr konnten alle Sperren wieder aufgehoben werden.