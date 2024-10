LANDSHUT, LKR. FREISING. Am Sonntag (22.09.2024) wurde eine leblose Person aus der Isar geborgen. Zwischenzeitlich konnte die Identität geklärt werden.

Ein Zeuge verständigte am Sonntag gegen 15.20 Uhr die Polizei informierte diese über eine leblose Person im Fluss in der Nähe der Luitpoldbrücke in Landshut. Mit Hilfe der Wasserwacht und des Rettungsdienstes konnte die Leiche gegen 16.30 Uhr geborgen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen. Zwischenzeitlich konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Demnach handelt es sich um einen 61-jährigen Mann aus dem Landkreis Freising, der bereits am 15.09.2024 bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion als vermisste gemeldet wurde. Nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung ergeben.

Veröffentlicht: 08.10.2024, 14.40 Uhr