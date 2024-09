LANDSHUT. Am Sonntagnachmittag (22.09.2024) wurde eine leblose Person aus der Isar geborgen, die sich an einem Baum verfangen hatte.

Ein Zeuge verständigte am Sonntag gegen 15.20 Uhr die Polizei informierte diese über eine leblose Person im Fluss in der Nähe der Luitpoldbrücke in Landshut. Mit Hilfe der Wasserwacht und des Rettungsdienstes konnte die Leiche gegen 16.30 Uhr geborgen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut zur Identifizierung des männlichen Leichnams dauern an. Insbesondere ist das Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft Landshut beauftragten Obduktion abzuwarten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 23.09.2024, 13.05 Uhr