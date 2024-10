DETTELBACH, LKR. KITZINGEN. Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte einen Lkw-Fahrer überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Der 52-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mitteilung über verletzte Person an Tankstelle

Am Montag, gegen 11:15 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine verletzte männliche Person an einer Tankstelle im Gewerbegebiet "Mainfrankenpark" ein. Beamte der Kitzinger Polizei trafen vor Ort auf einen 52-jährigen Lkw-Fahrer, der sich mit schweren Verletzungen an Kopf und Oberkörper in medizinischer Behandlung des Rettungsdienstes befand. Für den Mann bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Er wurde jedoch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verletzungen des Mannes und die Feststellungen der Polizeibeamten vor Ort deuteten schnell auf einen gewaltsamen Überfall auf den Berufskraftfahrer hin.

Überfall bereits am Sonntagmorgen

Dem bisherigen Sachstand nach stellte der 52-Jährige sein Lkw-Gespann mit ausländischer Zulassung über das Wochenende hinter dem Tankstellengebäude ab. Am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, hielt sich der Mann in seiner Fahrerkabine auf, als plötzlich drei Unbekannte die Fahrzeugtüren öffneten. Die Täter schlugen in der Folge mehrfach auf ihr Opfer ein. Dabei wirkten die Unbekannten nach bisherigen Erkenntnissen auch mit einem stumpfen Gegenstand auf den Lkw-Fahrer ein.

Nach dem Vorfall wählte der Mann am Montagmorgen selbst den Notruf der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, um medizinisch versorgt zu werden.

Die Täter konnten eine niedrige vierstellige Bargeldsumme aus der Fahrerkabine entwenden nach der Tat unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Sonntagmorgen auf dem Tankstellen-Gelände Beobachtungen im Zusammenhang mit der Gewalttat gemacht?

Wer hat im Vorfeld oder nach der Tat im Gewerbegebiet "Mainfrankenpark" verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.