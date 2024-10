HOF. Am Montagmorgen fanden Bundespolizisten am Bahnhof Hof verschiedene Drogen in der Kleidung und im Gepäck eines 36-jährigen Deutschen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof.

Am Montag, gegen 9 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 36-Jährigen am Hofer Bahnhof. In der Kleidung versteckt sowie im Gepäck des wohnsitzlosen Reisenden stießen die Beamten unter anderem auf Cannabisprodukte im dreistelligen Grammbereich sowie auf Amphetamin im zweistelligen Grammbereich. Die Kriminalpolizei Hof beschlagnahmte die Drogen und übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der 36-Jährige wird sich wegen Verstößen gegen das Konsumcannabis- und das Betäubungsmittelgesetzt vor Gericht verantworten müssen.