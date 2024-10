FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Nach dem Angriff auf eine Sicherheitskraft auf dem Festplatzgelände in Frontenhausen Mitte August 2024 konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Mitte August 2024 wurde ein 59-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma von Unbekannten attackiert und dabei schwer verletzt. Anschließend wurden aus einem Bürohäuschen am Festzelt eine Holzkiste, in der sich u. a. Wertmarken sowie ein 3-stelliger Geldbetrag befand, entwendet. Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut konnte nun ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn als Tatverdächtiger ermittelt werden, der bereits am vergangenen Montag, 30.09.2024, an seinem Wohnort widerstandslos festgenommen wurde. Der zunächst angenommene Verdacht, bei dem Überfall seien zwei Täter beteiligt gewesen, bestätigte sich im Zuge der weiteren Ermittlungen nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging noch am selben Tag Haftbefehl gegen den 35-Jährigen, u. a. wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut wurde er in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 08.10.2024, 11.05 Uhr