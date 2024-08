FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ist am Sonntag, 11.08.2024, in den frühen Morgenstunden auf dem Festplatz in der Dingolfinger Straße schwer verletzt aufgefunden worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und bittet um Zeugenhinweise.

Der 59-Jährige war im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Festplatz als Sicherheitsdienstmitarbeiter eingesetzt. Dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen zufolge sollen zwei unbekannte Männer gegen 04.30 Uhr das Festgelände betreten und anschließend eine ca. 40 cm x 50 cm große Holzkiste, in der sich u. a. Wertmarken und ein 3-stelliger Geldbetrag befanden, aus einem Bürohäuschen am Festzelt entwendet haben. Etwa eine halbe Stunde später fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug vom Festgelände weg.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Unbekannten durch den Sicherheitsdienstmitarbeiter beim Einbruch in das Bürohäuschen gestört worden sind und ihn daraufhin attackiert haben. Der Mann musste mit diversen Gesichtsfrakturen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizeiinspektion Landshut

Passanten, die am Sonntag, 11.08.2024, zwischen 04.00 Uhr bis ca. 05:10 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Festplatzes gemacht haben oder in unmittelbarer Nähe zur Vils verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 12.08.2024, 13.50 Uhr