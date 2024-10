2238 – Polizeieinsatz an Berufsschule

Haunstetten – Am heutigen Montagvormittag (07.10.2024) wurde der Polizei in der Berufsschule in der Haunstetter Straße mehrere verdächtige Personen mitgeteilt.

Gegen 10.45 Uhr stellte eine Lehrkraft mehrere bislang Unbekannte im Schulgebäude fest. Diese sollen sich verdächtig verhalten haben. Von einer Bewaffnung ist bislang nichts bekannt. Die Polizei wurde daraufhin informiert und ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

In Absprache mit der Schule blieben die Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der Maßnahmen vor Ort, unter anderem der Absuche des Gebäudes, vorerst im Schulgebäude. Hierbei handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung für Schüler oder Lehrkräfte bestehen derzeit nicht.

Die Polizei klärt nun den Aufenthaltsort der bislang Unbekannten sowie deren Identität.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei den bislang unbekannten Personen um drei junge Männer. Diese hielten sich nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar unerlaubt im Schulgebäude auf. Hierbei hatten die drei Männer ihre Oberbekleidung teilweise über das Gesicht gezogen oder das Gesicht mit einem Schlauchtuch verdeckt. Dies kam der Lehrkraft verdächtig vor, weshalb sie ankündigte die Polizei zu verständigen. Danach flüchteten die drei jungen Männer.

Die Polizei suchte den Bereich der Berufsschule ab. Hierbei wurde nichts Verdächtiges festgestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiterhin an.

2239 – Polizei löscht Brand

Kriegshaber – Auf Nummer sicher wollte am gestrigen Sonntag (06.10.2024) ein 34-Jähriger gehen. Als er seine Bankunterlagen vernichten wollte, löste er einen Polizeieinsatz aus.

Gegen 12.40 Uhr verbrannte der Mann seine Bankunterlagen in der Reeseallee. Passanten bemerkten die starke Rauchentwicklung und riefen die Polizei. Die Polizeistreife löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit, aufgrund des „Verhütens von Bränden“ gegen den 34-Jährigen.

2240 – Polizei sucht Zeugen von körperlichen Auseinandersetzungen in der Innenstadt

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (06.10.2024) griffen zwei bislang unbekannte Täterinnen eine 18-jährige Frau an.

Gegen 05.40 Uhr sprach die Frau in der Jakoberstraße mit einem Taxifahrer. Die bislang unbekannten Frauen gingen die 18-Jährige an, schlugen und traten sie.

Die 18-jährige Frau musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Frauen und bittet um Hinweise zu den Täterinnen, aber auch dem Taxifahrer unter der 0821/323-2110.



Innenstadt – Am gestrigen Sonntagmorgen (06.10.2024) wurde der Polizei eine Schlägerei an der Blauen Kappe mitgeteilt. Laut Zeugenaussagen griffen drei bislang unbekannte Täter gegen 08.30 Uhr einen 50-jährigen Mann an. Der 50-Jährige sei geschlagen, getreten und eine kleine Treppe hinter gestoßen worden. Die drei bislang unbekannten Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Klinkertorstraße.

Der 50-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Männer und bittet um Hinweise zu den Tätern unter der 0821/323-2110.

2241 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (06.10.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Quad im Gablinger Weg.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr parkte ein Mann sein Quad im Bereich einer Tankstelle. Der oder die bislang Unbekannten rissen hier einen Koffer vom Quad und beschädigten es dabei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2242 – Polizei sucht Zeugen

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (06.10.2024) verletzte ein 52-Jähriger einen Fahrscheinkontrolleur in der Langenmantelstraße.

Gegen 17.30 Uhr war der 52-Jährige ohne gültigen Fahrschein in einer Straßenbahn unterwegs. Bei der Kontrolle beleidigte der Mann den Fahrscheinkontrolleur zunächst und schlug ihn anschließend. Hierbei wurde der Fahrscheinkontrolleur leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 52-Jährigen.