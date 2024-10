REGENSBURG. Am Montagabend kam es auf der Nibelungenbrücke in Regensburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Linienbussen. Durch den Zusammenstoß wurde eine Vielzahl an Personen verletzt. Die Unfallaufnahme vor Ort dauert noch an.

Am Montag, 7. Oktober 2024, ereignete sich gegen 17:15 Uhr auf der Nibelungenbrücke in südlicher Fahrtrichtung ein Auffahrunfall zwischen zwei Linienbussen. Hierbei wurden ca. 50 Personen verletzt, darunter befinden sich auch fünf lebensbedrohlich Verletzte. Weitere Insassen der Busse wurden zum Teil schwer und ein Großteil leicht verletzt.

Es wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes verständigt. Insgesamt waren über 300 Personen im Einsatz.

Aufgrund des Einsatzes wurde die Nibelungenbrücke zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Hierbei kam es zu Verkehrsstörungen im Regensburger Stadtgebiet. In der Zwischenzeit wurde die Sperrung in nördliche Fahrtrichtung wieder aufgehoben.



Die Rettung der verletzten Personen wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Diese wurden durch den Rettungsdienst in die umliegende Krankenhäuser verbracht.

Vor Ort erfolgt die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Regenburg. Zur Klärung der Unfallursache wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die beiden Busse sind nicht mehr fahrbereit. In beiden Fällen ist von einem Totalschaden auszugehen.

Nach der Abschleppung der beiden Unfallfahrzeuge kann die Fahrbahn wieder freigegeben werden.