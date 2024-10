RIEDEN. LKR. AMBERG-SULZBACH. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Rieden und entwendeten mehrere Wertgegenstände, sowie Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Samstag, 5. Oktober, 19:00 Uhr und Sonntag, 6. Oktober, 08:00 Uhr drangen die bisher noch unbekannten Täter gewaltsam in ein, zu diesem Zeitpunkt unbewohntes, Einfamilienhaus in der Straße Zum Wasserwerk in Rieden ein. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnräume und öffneten mehrere Schränke und Regale. Zudem gelang es den Tätern einen Tresor zu öffnen und anschließend mit der Beute in Höhe von mehreren tausend Euro vom Tatort zu flüchten. Unter dem Diebesgut befinden sich neben Bargeld auch mehrere hochwertige Uhren.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Haben Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe der Straße Zum Wasserwerk in Rieden verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen können? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg.