ANGER, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding kontrollierten am frühen Sonntagmorgen des 6. Oktober 2024 zwei albanische Fahrzeuginsassen. Dabei stellten die Beamten in deren Fahrzeug rund vier Kilogramm Kokain fest. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Beide dringend Tatverdächtigen sitzen mittlerweile in Haft.

Am Morgen des 6. Oktober 2024 kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding um 3.40 Uhr einen in Deutschland zugelassenen Pkw, Audi, A3, dessen Fahrzeugführer und seine Beifahrerin. Die Fahnder wurden auf das Fahrzeug aufmerksam, als es bei Anger auf der Bundesautobahn A8 Richtung Salzburg fuhr. Im Verlauf der Kontrolle konnte durch das geschulte Auge der Polizeibeamten im Fahrzeuginneren ein professionelles Schmugglerversteck festgestellt werden. Darin wurden etwa vier Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt. Vor Ort wurde den beiden albanischen Staatsbürgern jeweils die vorläufige Festnahme erklärt.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen beide dringend Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ im Laufe des 7. Oktober 2024 Haftbefehle gegen beide Beschuldigten. Der 31-Jährige und die 36-Jährige wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.