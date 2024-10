Vermeintlicher Einbruch noch vor Ort geklärt - Tatverdächtige Katze an Nachbarn übergeben

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellte eine 49-Jährige mehrere Kleidungsstücke vor ihrem Kleiderschrank fest und ging zunächst von einem Einbruch aus. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte den Fall noch vor Ort klären - jedoch etwas anders als erwartet.

Die 49-Jährige kehrte am Freitagnachmittag aus ihrem zweiwöchigen Urlaub zurück und konnte im Schlafzimmer mutmaßliche Einbruchsspuren feststellen. Sie ging verständlicherweise davon aus, dass jemand ihren Kleiderschrank durchwühlt hatte und verständigte die Einsatzzentrale der Polizei.

Die Streife konnte vor Ort zunächst keinerlei Hinweise auf einen Einbruch, dafür aber Kratzspuren an der Innenseite der Dachfenster feststellen.

Ein Nachbar, der seit zwei Wochen seine Katze vermisst hatte, konnte das Rätsel schließlich auflösen. Der vierbeinige Übeltäter befand sich immer noch im Kleiderschrank der Frau und konnte, zwar etwas abgemagert, aber dennoch wohlauf an den erleichterten Besitzer übergeben werden.



Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am späten Sonntagabend sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft eingestiegen. Ob auch etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei. Zeugen werden gebeten sich zu melden.

Der Einbruch ereignete sich dem Sachstand nach am Sonntag um 20:30 Uhr, als der Alarm an dem Gebäude ausgelöst hatte. Der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma stelle in der Folge eine eingeschlagene Scheibe fest. Ob die Täter auch im Gebäude waren, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-2230.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Großostheimer Straße 223 Kupferkabel im Wert von rund 30.000 Euro entwendet.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr, wurde an einem geparkten Peugeot in der Lessingstraße der Außenspiegel mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.