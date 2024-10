EURISHOFEN/BUCHLOE. Am Sonntag, den 06.10.2024, in den frühen Abendstunden kam es in Ortsnähe auf einem freien Feld zu einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrgerät. Der 14-jährige Fahrer holte ein leeres Wasserfass von der Weide. Dabei kam er an einem Steilhang mit dem Gespann ins Rutschen. In weiterer Folge kippte das landwirtschaftliche Fahrgerät zur Seite und klemmte den Fahrer teilweise ein. Durch aufmerksame Zeugen wurde umgehend ein Notruf abgesetzt. Dadurch konnte ohne erheblichen Zeitverlust Rettungskräfte vor Ort entsandt werden. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber des ADAC in die Uniklinik Augsburg geflogen. Vor Ort befand sich die Feuerwehr aus Jengen mit 20 Einsatzkräften, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurde durch die Polizeiinspektion Buchloe sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Unfallursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren durchgeführt.

(KPI Memmingen – KDD)