NÜRNBERG. (1030) Am Dienstagabend (01.10.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nürnberger Innenstadt, bei welchem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.



Der 50-jährige Fahrer eines schwarzen VW-Kombi fuhr gegen 19:00 Uhr die Fürther Straße in Richtung Plärrer. An der Einmündung zur Imhoffstraße kollidierte er mit einer Radfahrerin, welche die Fürther Straße an der dortigen Furt überquerte.

Die 67-jährige Radfahrerin stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen,welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 65831530 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold