GEISELWIND, LKR. KITZINGEN. Am Mittwochmorgen ereignete sich bei Geiselwind auf der A 3 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen, bei dem die Ladung über Fahrbahn verteilt wurde. Die Fahrbahn musste teilweise für die Bergung gesperrt werden.



Gegen 06:30 Uhr kam ein Sattelzug, auf dem ein Tankcontainer mit flüssigem Latex geladen war, staubedingt zum Stehen. Ein weiterer Lkw erkannte dies offensichtlich zu spät und kollidierte trotz Bremsversuch mit dem anderen Laster. Der auffahrende Sattelzug hatte 24t Kaffeebohnen in 60,5-Kilosäcken geladen. Durch den Aufprall wurde der Auflieger so stark beschädigt, dass ein Großteil der Ladung auf der Fahrbahn gelandet ist.



Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250.000 EUR. Die Fahrbahn musste für die Bergungsarbeiten bis ca. 15:00 Uhr teilweise komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried ermittelt die Unfallursache.



Die Strafe für Gaffer folgt auf dem Fuß. Nachdem die Beamten den Verkehrsunfall aufgenommen haben, konnten sie insgesamt 11 Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen beobachtet werden, wie sie mit ihren Mobiltelefonen die Unfallstelle während des Fahrens gefilmt haben. Die Hobbyfilmer wurden angezeigt und sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200,- EUR sowie ein Punkt in Flensburg.