ERLANGEN. (1026) Am Mittwochmorgen (02.10.2024) ereignete sich ein Brand in einem Zimmer des Klinikums am Europakanal im Erlanger Stadtteil Büchenbach. Glücklicherweise wurden hierbei keine Personen schwerer verletzt.



Gegen 06:45 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle (ILS) ein Zimmerbrand in einem Gebäude der Klinik mitgeteilt. Beim Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand ein Patientenzimmer im Vollbrand. Die betroffenen Patienten konnten durch das Klinikpersonal in eine angrenzende Turnhalle gebracht werden. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen auf weitere Bereiche des Gebäudes zu verhindern.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Einige Zimmer sind aktuell nicht bewohnbar, weshalb die betroffenen Patienten in anderen Stationen untergebracht werden. Eine Person wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch untersucht.

Die Brandermittler des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kriminalpolizei trafen vor Ort die ersten Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache. Nach aktuellem Erkenntnisstand besteht der Verdacht, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde. In diesem Zusammenhang leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungen gegen einen 33-jährigen Mann ein.



Erstellt durch: Christian Seiler